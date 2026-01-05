Emite JMAS recomendaciones para la protección de tuberías

Ante el pronóstico de bajas temperaturas, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua emitió recomendaciones para proteger las tuberías y prevenir daños por congelamiento.

Entre las principales medidas, se exhorta a proteger los ductos ubicados al exterior, como los de los tinacos, mediante el uso de hule espuma, papel periódico o bolsas de plástico, además de realizar un drenado previo para evitar fugas.

Antes de colocar el material de protección, se debe cerrar la llave de paso del arco medidor y del tinaco, y vaciar el agua sobrante en contenedores limpios, la cual puede reutilizarse en labores de limpieza.

A continuación, se enlistan los pasos a seguir para la protección de las tuberías:

Paso 1. Cubrir la tubería con una capa de papel periódico, asegurando que quede bien ajustada.

Paso 2. Colocar una capa de hule espuma o bolsa de plástico sobre la capa anterior.

Paso 3. Reforzar cada capa con cinta aislante o cinta canela para que queden firmemente adheridas entre sí y al tubo.

Paso 4. Añadir una segunda capa de papel periódico sobre la protección instalada.

Paso 5. Proteger el recubrimiento final con una capa de hule espuma o bolsa de plástico para evitar la humedad.

Asimismo, se recomienda cubrir las bombas hidroneumáticas, calentadores de agua y el arco medidor.

Para cualquier reporte relacionado con el servicio de agua potable, tratamiento y alcantarillado sanitario, llamar al número telefónico 073.