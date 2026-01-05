Otra noche de sombra.

Arturo Limón

Esta mañana al despertar y conocer lo sucedido en Caracas por la madrugada recordé el epilogo de la carta de Fidel Castro dirigida a los Mexicanos de manera Fraternal en 1998 cuando escribía lo siguiente; “Son casi las 12 de la noche en Cuba. Ya cesaron seguramente, con la luz del día, los bombardeos en Iraq. Hay aves de la muerte que solo atacan durante la noche.” Han pasado 27 y las aves de muerte siguen actuando.

OTRA VEZ LA NOCHE

Ha sido una noche obscura como muchas otras ha habido ya los agresores nos habían acostumbrado desde que bombardearon y desmembraron a la antigua Yugoeslavia , después vimos caer a Kabul invadiendo por 20 años a Afganistán, igual que a Bagdad en Irak, Trípoli en Libia, Panamá en el Chorrillo, Beirut en Líbano, Damasco en Siria hasta desangrarlo y entregarlo a los mercenarios, y más recientemente en Gaza para despoblar Palestina y en Teherán para decapitar el gobierno Iraní, esta pescola ya la hemos visto muchas veces y como en Viet Nam termina en doble tragedia la muerte de más de un millón de sus pobladores para el pueblo arrasado en ese caso por el originalmente agente naranja NAPALM y ahora por la imitación naranja de apellido Trump cuyo pueblo también llevo a 56 mil de sus joven a casa en bolsas negras, ¿a qué nivel quiere hacer la apuesta en Venezuela con la acción emprendida esta noche oscura Trump hoy? porque de que está a punto de abrir una segunda edición de Vietnam a 50 años después de cerrado ese capítulo no lo duden. .,

SIN EMBARGO NADIE ESTA HACIENDO LO SUFICIENTE PARA DETENER ESTOS ESTERTORES AGONICOS DE UN IMPERIO QUE ESTA MUERTO Y NO QUIERE DARSE CUENTA.

Es hora de actuar, pero no solo reaccionando sino plantado cara firme a los abusadores de oficio porque nadie es ajeno a esa conducta depredadora que en los casos que comento líneas arriba se ha dado y que generalmente en lugares como Irak, Tripoli, Damasco han traído el caos no más.

Por es más que diagnosticar o pronosticar lo que sucederá, poue quien sabe que pasar en la mente oscura como la noche del ataque del perpetrador en turno de apellido Trump. Que cree que ha ganado con solo hasta ahora haber secuestrado a un presidente y su esposa y lanzar bombas masacrando uan escuela de cadetes y otras instalaciones militares llegando al colmo de bombardear el mausoleo del expresidente Hugo Chávez Frías, al que algunos creen que ellos también mataron físicamente, pero que hoy se les aparece como un espíritu en el rostro de su pueblo en las calles de Caracas al derredor del Palacio de Miraflores exigiendo la devolución de su presidente y esposa que hoy el mismo Trump ha convertido en presos políticos.

Como corolario solo queda aquí esperar la respuesta de los organismos multinacionales, como CELAC, MERCOSUR, OEA, ONU y los países vecinos latinoamericanos se sumen en un respaldo solidario a la soberanía venezolana y por último los dos o tres espectadores interesados como son; China , Rusia e Irán actores interesados e involucrados en este conflicto.

Y a usted que me hace favor de leer este articulo sepa que sto que sucede n Venezuela y las atrocidades que hoy de nueva cuenta cometen los Estados Unidos si atendemos a la inteligencia de uan político, poeta, diplomático y educador de talla mundial mexicano como lo fue el Maestro Jaime Torres Bodet, quien con su poema civilización nos invita a no ser indiferentes.

Aquí su poema para ustedes, casi como un regalo de Día de Reyes

CIVILIZACION

Un hombre muere en mí siempre que un hombre

muere en cualquier lugar, asesinado

por el miedo y la prisa de otros hombres.

Un hombre como yo; durante meses

en las entrañas de una madre oculto;

nacido, como yo,

entre esperanzas y entre lágrimas,

y —como yo— feliz de haber sufrido,

triste de haber gozado,

Hecho de sangre y sal y tiempo y sueño.

Un hombre que anheló ser más que un hombre

y que, de pronto, un día comprendió

el valor que tendría la existencia

si todos cuantos viven

fuesen, en realidad, hombres enhiestos,

capaces de legar sin amargura

lo que todos dejamos

a los próximos hombres:

El amor, las mujeres, los crepúsculos,

la luna, el mar, el sol, las sementeras,

el frío de la piña rebanada

sobre el plato de laca de un otoño,

el alba de unos ojos,

el litoral de una sonrisa

y, en todo lo que viene y lo que pasa,

el ansia de encontrar

la dimensión de una verdad completa.

Un hombre muere en mí siempre que en Asia,

o en la margen de un río

de África o de América,

o en el jardín de una ciudad de Europa,

Una bala de hombre mata a un hombre.

Y su muerte deshace

todo lo que pensé haber levantado

en mí sobre sillares permanentes:

La confianza en mis héroes,

mi afición a callar bajo los pinos,

el orgullo que tuve de ser hombre

al oír —en Platón— morir a Sócrates,

y hasta el sabor del agua, y hasta el claro

júbilo de saber

que dos y dos son cuatro…

Porque de nuevo todo es puesto en duda,

todo se interroga de nuevo

y deja mil preguntas sin respuesta

en la hora en que el hombre

penetra —a mano armada—

en la vida indefensa de otros hombres.

súbitamente arteras,

las raíces del ser nos estrangulan.

Y nada está seguro de sí mismo

—ni en la semilla en germén,

ni en la aurora la alondra,

ni en la roca el diamante,

ni en la compacta oscuridad la estrella,

¡cuando hay hombres que amasan

el pan de su victoria

con el polvo sangriento de otros hombres!

REORDEMOS NADA DE LO HUMANO NOS DEBE SER AJENO

Y en ese tenor, desde aquí enviamos un abrazo sincero y fraterno la familia del exgobernador Francisco Barrio Terrazas por causa de su partida.

Y EN LA PARADOJA DE VIDA Y MUERTE AQUÍ ESTA DE NUEVO EL RENUEVO DEL AÑO, VA NUESTRO DESEO A TODOS DE UN VENTUROSO 2026.