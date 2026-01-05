Una buena de Claudia.

Por: Manuel Narváez Narváez

Email: narvaez.manuel.arturo@gmail.com

Por fin el Ejecutivo federal atina a una decisión razonable al dar por concluido el decreto de regularización de autos “chocolates”.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio por concluido el decreto presidencial de su antecesor, Andrés López, que legalizó la entrada de casi tres millones de autos de procedencia extranjera, casi en su totalidad desde los Estados Unidos.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA) aplaudió la medida a través del presidente de dicho organismo empresarial en Chihuahua, Antonio Moisés Morales.

De los casi tres millones de automóviles que ingresaron al país y aprovecharon el decreto suscrito por el entonces presidente López Obrador, el 19 de enero de 2022, 600 mil vehículos se quedaron en el estado de Chihuahua.

Más de 7 mil 500 millones de pesos ingresaron a las arcas públicas de la federación por concepto del pago de regularización, cuyo costo fue de 2 mil 500 pesos por unidad.

an sólo en 2025 la entidad recibió 81 millones de pesos de la gran tajada que recibió la federación. Más de la mitad de esos recursos fueron destinados a Ciudad Juárez por ser el municipio donde más de 200 mil autos fueron regularizados.

Según el decreto, el dinero recaudado sería para arreglar calles, de eso dieron cuenta los munícipes de Chihuahua capital y de la fronteriza Juárez que destinaron los recursos recibidos para tales efectos.

El problema que generó la medida es monumental, como en su momento lo señaló el edil Marco Bonilla sobre que dichos recursos no alcanzaban para arreglar los daños causados a la carpeta asfáltica, dado el volumen desproporcionado de automóviles sumados al parque vehicular de la capital del estado.

Estiman que al año suman 25 mil nuevas unidades al parque vehicular de Chihuahua capital. Esto quiere decir que, con el decreto, el aumento fue mayor en los últimos cuatro años, agravando los problemas viales en las principales ciudades del estado, así como en los tramos carreteros.

Hay quienes consideran que la decisión presidencial de enero de 2022 fue acertada porque trajo consigo un frenón a los precios de las armadoras tradicionales como Toyota, Mazda, Ford, Hyundai, Nissan, Kia, VW, Seat, etc.

Aunado al decreto, el ingreso al país de las marcas chinas en estos últimos siete años trajo un aumento importante en el parque vehicular en todo el país, considerando el bajo costo de 2 mil 500 pesos por la regularización y los precios más bajos de los autos del gigante asiático frente a las marcas de siempre.

Lo que no aumentó proporcionalmente al ingreso de autos desde la frontera norte y de las nuevas unidades fue el recurso público para arreglar las carreteras a cargo de la federación, ni lo destinado a los municipios fue suficiente.

Precisamente uno de los reclamos más sentidos de la población es por pésimo estado en que están calles y avenidas en Juárez, Chihuahua, Delicias, Parral, Cuauhtémoc, Ojinaga, Camargo, etc., en lo que concierne al estado.

Con el decreto presidencial firmado por López Obrador, las vialidades de los municipios del estado se deterioraron más rápido y se extendieron a más zonas.

Lo mismo sucedió con los tramos carreteros federales que, con la circulación extra de autos legalizados, fueron dañados a tal grado que ni el “bachetón” que impulsa el gobierno de Sheinbaum pudo resolver de fondo el gravísimo deterioro en que está la red carretera estatal.

Como reza el dicho popular “salió más caro el caldo que las albóndigas”. Y sí, porque con la regularización de casi tres millones de autos usados recaudaron 7 mil millones de pesos, pero arreglar los tramos carreteros a cargo de la federación requiere 10 mil millones de pesos.

‘Haiga sido como haiga sido’, habría dicho CaldeRon, el que Claudia Sheinbaum haya dado por terminado el decreto presidencial es una buena medida que frena la importación desproporcionada y dañina de autos usados desde el otro lado del Bravo.

Sólo falta que la mandataria se digne a revertir el desastre carretero y vial de Chihuahua que le heredó su antecesor.

Es cuanto

P.D. El tercio de contribuyentes morosos de la revalidación vehicular pasen a pagar porque ustedes también son parte del problema de hayan calles y avenidas horrendas. No sean brochas.