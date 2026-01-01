Colocará Municipio estructura para reforzar puente vehicular en Riberas del Sacramento.

Continúan las labores de remediación en la zona.

Como parte del plan trazado para mejorar las condiciones del puente vehicular y peatonal de la colonia Riberas del Sacramento, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, trabaja en la fabricación de una estructura que se colocará próximamente en dicha conexión vial.

Este armazón de soporte se instalará principalmente para la habilitación del carril norte-sur, lo que garantizará una circulación segura y eficiente para las y los vecinos de la zona.

Cabe señalar que aquellos que busquen circular por el cruce de la avenida Río Colorado y la calle Río Uruguay pueden usar el carril sur-norte, el cual se encuentra disponible de manera provisional para el tránsito en ambos sentidos.

El Gobierno Municipal continua con estas labores que forman parte del esfuerzo permanente por mejorar la infraestructura que da servicio directo a la ciudadanía.