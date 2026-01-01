Registró Policía Municipal 807 llamadas al 9-1-1 y 36 detenidos por faltas en Año Nuevo.

Se desplegó un operativo con 230 elementos extras para reforzar vigilancia en la ciudad.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, reporta que durante la noche fin de año se recibieron 807 llamadas al 9-1-1 por diversos motivos en un horario de las 7:00 pm hasta las 7:00 am del 1 de enero.

De las anteriores, se reportaron 345 detonaciones de cohetes o fuegos artificiales, 90 en referencia a ruido excesivo y 76 por detonación de arma de fuego.

Además, para seguridad de las familias, se desplegó un operativo con 230 policías extras para reforzar la vigilancia en toda la ciudad. A estos recorridos se sumó el comisario Julio César Salas con rondines en el sur de la ciudad.

Entre los resultados, destacan un total de 36 detenciones por diferentes faltas administrativas, de los cuales 13 ingresos se realizaron en la Comandancia Norte y 23 en la Sur.