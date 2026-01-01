Más de mil 200 detenidos y cientos de dosis de droga asegurada por Betas de la Policía Municipal.

Presentan los resultados de los policías que resguardan el Centro de la ciudad.

Gracias a la intervención del Grupo Beta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se ha logrado brindar tranquilidad y seguridad en el primer cuadro de la ciudad con favorables resultados derivado de rondines de prevención y acciones de reacción.

En este año 2025, se inspeccionaron 12 mil 570 personas con la finalidad de prevenir delitos y faltas, con un total de mil 230 detenidos por diversas faltas administrativas y 165 por delitos, además se aseguraron 702 gramos de droga conocida como cristal, 21 gramos de cocaína, así como mil 453 gramos de marihuana.

En cumplimiento a la instrucción del alcalde Marco Bonilla, dicho cuadrante se mantiene vigilado para garantizar la seguridad de las familias chihuahuenses, así como la gran afluencia de visitantes al ser una zona turista, sin dejar de lado a locatarios y comerciantes.

Recorridos a bordo de los agentes en bicicleta, unidades todo terreno, apoyados de la tecnología como los remolques CM2, tótems de seguridad.