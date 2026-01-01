Más de 6 mil 600 vacunas y 5 mil desparasitaciones aplicó Municipio a perros y gatos este año.

Con la creación de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal se protege la salud de animales de compañía y apoyan la economía familiar.

Desde el arranque de operaciones de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Gobierno Municipal, se han realizado 22 jornadas de salud animal donde se aplicaron más de 6 mil 600 vacunas (antirrábicas y quíntuple) y más de 5 mil desparasitaciones, lo que ha permitido proteger la salud de miles de perros y gatos, así como apoyar la economía de las familias.

Estas jornadas han llegado a colonias como Sierra Azul, Ponce de León, Vida Digna, Los Pinos, Chihuahua 2000, Villas del Rey, Infonavit Nacional, Villa Juárez, Labor de Terrazas, Melchor Ocampo, Antorcha Popular, Punta Oriente, El Reliz, Bellavista, Vistas Cerro Grande, Insurgentes, Minerales, Riberas de Sacramento y Cerro de la Cruz, entre otras zonas de la ciudad.

Esto como un impulso a la estrategia permanente de cercanía con la comunidad mediante jornadas gratuitas de servicios veterinarios para perros y gatos en distintos puntos de la ciudad.

El trabajo coordinado entre personal veterinario, la Brigada de Rescate Animal y la ciudadanía ha permitido consolidar estas jornadas como una herramienta confiable, especialmente en zonas donde el acceso a servicios veterinarios suele ser limitado.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de llevar servicios gratuitos a más colonias, fortalecer una cultura de cuidado y prevención hacia los animales de compañía.