Apoyó Municipio a emprendedores rurales y capacitó a personas en autoempleo.

Pudieron abrir negocios, tortillerías, servicios veterinarios, marisquerías y más.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, en este año 2025 benefició a 17 emprendedores con un monto total de 667 mil pesos que fueron destinados a negocios como carpintería, tortillerías, servicios veterinarios, ventas de mariscos, bocadillos, entre otros.

Lo anterior por medio del Programa de Proyectos Productivos y Economía Solidaria, donde también se brindó apoyo con el registro de marcas para facilitar el comercio y cumplir con las normas para entrar a negocios y establecimientos conocidos.

También, durante este año se brindaron pláticas, talleres y capacitaciones a través de ICATECH a cerca de 50 personas interesadas para que aprendieran a realizar actividades de autoempleo como la elaboración de queso, chorizo, carne seca, envasados, entre otros.

Para este el año 2026 se busca seguir apoyando a los productores, al igual que darles un seguimiento puntual para evitar que deserten de lo que se ha logrado.

El director Armando Gutiérrez explicó que la dependencia tiene la tarea de buscar mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona rural, una tarea que el alcalde Marco Bonilla ha pedido.