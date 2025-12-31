Sídney recibe el Año Nuevo 2026

fuente: REUTERS

Sídney dio la bienvenida al 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales, el cual fue celebrado bajo una presencia policial reforzada, semanas después de que dos hombres armados mataron a 15 personas en un acto judío celebrado en la ciudad australiana.

Las celebraciones anuales de Nochevieja en Sídney son conocidas en todo el mundo por sus espectaculares fuegos artificiales, con 40 mil efectos pirotécnicos en siete kilómetros de edificios y barcazas en el puerto, incluidos el emblemático Puente del Puerto y la Ópera de la ciudad.

Los organizadores guardaron un minuto de silencio por las víctimas del atentado a las 23:00 horas locales, con el Harbour Bridge iluminado de blanco y una menorá -símbolo utilizado desde hace mucho tiempo para simbolizar el judaísmo- proyectada sobre sus pilones.

Tras un final de año trágico para nuestra ciudad, esperamos que la Nochevieja nos brinde la oportunidad de unirnos y mirar con esperanza hacia un 2026 pacífico y feliz”, dijo antes del acto el alcalde de Sídney, Clover Moore.

Padre e hijo atacan a judíos en Australia

Los pistoleros, padre e hijo, están acusados de matar a 15 personas en un acto de Jánuca el 14 de diciembre, el peor tiroteo masivo en Australia en casi tres décadas, que conmocionó al país y avivó el temor a un aumento del antisemitismo.

Este año se silenciaron las tradicionales celebraciones navideñas en Bondi, y se cancelaron varios actos de Año Nuevo debido al más mortífero ataque que se registró a mediados de diciembre y que dejó 15 personas muertas.

Unos 3 mil policías, algunos con armas largas, se desplegaron en la ciudad durante las principales celebraciones de Año Nuevo, que suelen atraer a más de un millón de personas.

Tenemos que mostrarnos desafiantes ante este terrible crimen y decir que no nos vamos a acobardar ante este tipo de terrorismo, y que no vamos a cambiar nuestra forma de vivir en nuestra hermosa ciudad”, dijo el miércoles el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns.

Con información de Reuters