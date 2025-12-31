Vinculan a proceso a periodista arrestado en Veracruz

Un juez de control desestimó el delito de terrorismo imputado al periodista Rafael León Segovia, pero determinó vincularlo a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, imponiéndole como medida cautelar prisión domiciliaria por un año, informó la organización Article 19.

La resolución fue emitida este martes por el juez José Guadalupe Nucamendi Albores, en una audiencia que, de acuerdo con información recabada por la organización defensora de la libertad de expresión, estuvo marcada por inconsistencias, falta de argumentos sólidos e irregularidades por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

Fiscalía no acreditó vinculo con grupos delictivos

Durante la audiencia, la defensa del periodista logró demostrar que no existe prueba alguna de una relación real entre Rafael León y estructuras criminales, motivo por el cual el juez desestimó la imputación por terrorismo, considerada por la organización social como arbitraría.

Pese a la falta de elementos contundentes, el juez resolvió mantener el proceso penal por otros cargos, decisión que la organización calificó como un grave precedente para el ejercicio del periodismo en México.

Señalan criminalización del ejercicio periodístico

Article 19 también advirtió que la audiencia dejó en evidencia una criminalización directa de la labor periodística, al pretender imputar responsabilidad penal a Rafael León por la información que recibe de sus fuentes y que posteriormente es pública.

Por su parte, la FGE de Veracruz señaló que el hecho de que el periodista llegara antes que las autoridades a cubrir determinados hechos fue porque pudieron haberse presentado indicios de conocimiento previo de actividades ilícitas.

Tras darse a conocer los argumentos de la Fiscalía para mantener las acusaciones contra el periodista, diversas organizaciones civiles consideran peligroso y contrario a la libertad de prensa.

Además, las organizaciones resaltaron que la acusación se sustenta principalmente en el testimonio de un “testigo protegido”, cuyas declaraciones presentan contradicciones y presuntas irregularidades en su obtención.

Incluso señalaron que la Fiscalía habría señalado la eficiencia y oportunidad del trabajo periodístico como supuestas pruebas de conductas ilícitas, así como la omisión de denunciar hechos que el comunicador conocía por su labor informativa.

Medida cautelar calificada como desproporcionada

Cabe señalar que diversas organizaciones sociales en pro de los derechos humanos criticaron la imposición del arraigo domiciliario hasta la conclusión del juicio, al considerar que se trata de una medida desproporcionada que impide al periodista salir a la calle y continuar con su trabajo, afectando no solo sus derechos, sino también el derecho a la sociedad a estar informada.

Las organizaciones también recordaron que la Fiscalía integró y judicializó la carpeta de investigación en apenas 20 días, mientras solicitó cuatro meses para la investigación complementaria, lo que contrasta con la lentitud en casos de asesinatos de periodistas, que permanecen impunes en una de las entidades más peligrosas para la prensa en el país.

Llamado a protección federal

Ante el riesgo que enfrenta Rafael León y su familia, Article 19 exhortó al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a intervenir de manera inmediata, así como a la FGE a cesar la criminalización de la prensa.

Asimismo, exigió al Poder Judicial del Estado de Veracruz garantizar condiciones mínimas de independencia e imparcialidad, advirtiendo que este caso podría sentar un precedente que ponga en riesgo a más personas comunicadoras en México.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum al respecto?

Durante La Mañanera del Pueblo del pasado 29 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que desconoce el motivo por el cual la FGE de Veracruz calificó de terrorismo los actos del periodista Rafael León Segovia.

La mandataria señaló que la Fiscalía tiene que esclarecer los hechos y ser transparente en las decisiones que tome la dependencia, ya que al menos la acusación de terrorismo, nunca se ha usado antes en México.

“Yo lo dividiré en tres temas, el primero: no sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo. Tendrá que explicarlo la Fiscalía de Veracruz porque no ha habido una acusación por terrorismo en México nunca.

“Segundo, libertad de expresión por encima de todo. Tercero, si hay un delito que haya cometido esta persona aún cuando sea periodista, un delito probado real, en todo caso tiene que explicarlo la Fiscalía, que no tenga que ver con su trabajo periodístico”, apuntó la mandataria durante La Mañanera del Pueblo.