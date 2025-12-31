Lleva SDHyBC apoyos de NutriChihuahua a Casa Hogar San Vicente de Paul

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), entregó apoyos alimentarios del programa NutriChihuahua a 60 niñas y al personal de la Casa Hogar San Vicente de Paul, ubicada en la ciudad de Chihuahua.

El secretario de la SDHyBC, Rafael Loera, señaló que la distribución de los platillos fue posible gracias al trabajo de la plantilla que opera la unidad móvil de los comedores comunitarios, que busca ampliar el alcance del programa y llegar a más espacios donde se requiere este apoyo.

Agregó que NutriChihuahua es una prioridad para la gobernadora Maru Campos, al tratarse de una estrategia integral que, en el caso de los comedores comunitarios, busca asegurar el acceso de alimentos a la población, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, informó que en los próximos días la unidad móvil de comedores comunitarios continuará realizando visitas a hospitales, casas hogar y asilos, y recordó que, durante el periodo vacacional, se mantienen en operación los comedores comunitarios de Jardines de Oriente, Vistas Cerro Grande y Nombre de Dios, para atender a las personas que lo requieran.