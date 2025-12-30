Invita Policía Municipal a exhibición de seguridad en Parque el Palomar

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), extiende la invitación a las y los chihuahuenses para que visiten este próximo sábado 3 de enero la exhibición de seguridad en las instalaciones del parque el Palomar, en un horario de 10:00 am a 2:00 pm.

Dicha actividad forma parte de las actividades por la celebración del Día del Policía, con la demostración de cada uno de los grupos pertenecientes a la corporación y del H. Cuerpo de Bomberos y Rescate, en donde las familias chihuahuenses podrán conocer de cerca el trabajo de su policía.

Unidades, talento humano, binomios, diferentes demostraciones de gran entretenimiento y conocimiento para chicos y grandes, esto sin afectar la seguridad en las calles de la ciudad.

La cercanía y proximidad de la autoridad con la ciudadanía ha sido una encomienda del alcalde Marco Bonilla, por lo que estas actividades permiten dar cumplimiento, al crear vínculos y confianza entre ambas partes.