Facilitó municipio 90 paneles solares para hogares rurales en 2025

El titular de Desarrollo Rural Armando Gutiérrez, informó que durante este 2025 se beneficiaron 90 hogares mediante el programa de instalación de paneles solares, como parte de la estrategia municipal para reducir los costos de energía eléctrica en estas comunidades, con un costo de 17 mil pesos cada uno, cuando el precio real en el mercado suele ser de hasta 40 mil pesos.

Detalló que el apoyo consistió en la instalación de sistemas solares completos, los cuales incluyen paneles, estructura, inversor y la tramitología correspondiente ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que permitió a las familias contar con un servicio funcional y regulado.

Gutiérrez destacó que el programa tuvo una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, por lo que se contempla su continuidad para el próximo año, con la finalidad de ampliar su alcance.

Añadió que, además de más viviendas, se prevé extender este beneficio a unidades del sector productivo rural, como pozos de riego, con el objetivo de fortalecer la economía del campo y promover el uso de energías limpias en el municipio.