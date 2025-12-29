Sheinbaum visita a víctimas del Tren Interoceánico y anuncia apoyo de 30 mil pesos.

UNOTV

José Pablo Espíndola

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó este lunes a las víctimas del accidente del Tren Interoceánico en los diferentes hospitales de Oaxaca en los que se encuentran internados, tras el descarrilamiento ocurrido el domingo en Asunción Ixtaltepec, que dejó 13 personas fallecidas y decenas de heridos.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, la mandataria arribó por la tarde al lugar para reunirse con personas lesionadas y con familiares de las víctimas mortales. Estuvo acompañada por Alejandro Svarch Pérez, director del IMSS Bienestar, así como por mandos de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno dará apoyos de 30 mil pesos

Al salir del ISSSTE de Salina Cruz, la mandataria mexicana tuvo un breve encuentro con la prensa en el que aseguró que se les otorgará un primer apoyo a las familias afectadas para que no tengan que estar haciendo gastos.

“Se les está dando apoyo funerario y todo lo que se le requiera para el apoyo a las familias, y vamos a estar en contacto con ellos. En el momento en que la Fiscalía pueda determinar lo más pronto posible la causa, se les va a dar un apoyo adicional”, explicó Sheinbaum.

Ante la pregunta de “¿cuánto sería el apoyo?”, la presidenta de México dijo que se trata de 30 mil pesos que se les va a dar a cada persona, “pero es nada más para que no tengan que hacer gastos en uno o dos días, y van a estar los compañeros para que no tengan que hacer ningún gasto, sino que por lo menos dentro de esta situación tan trágica y terrible para muchos de ellos, no tengan que, además, estar erogando”, expresó.

Y añadió: “es un apoyo inmediato, además, repito, de los gastos de traslado, y todo el apoyo que requieran los familiares, se les va a apoyar con todo lo que se requiera de acuerdo a lo que declare la Fiscalía, y por parte de la Comisión de Víctimas, de la Secretaría de Gobernación, se va a dar todo el apoyo a todas las familias. Este apoyo que les digo es solamente para uno o dos días”.