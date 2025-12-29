Da Municipio seguimiento a las acciones ambientales y climáticas

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal (CMAYPA), que preside el Comité Municipal de Ecología y Cambio Climático, llevó a cabo una sesión de seguimiento y evaluación con el objetivo de revisar avances, analizar propuestas y coordinar acciones ambientales entre dependencias municipales, el sector académico, empresarial, colegios de profesionistas y sociedad civil organizada.

Durante la sesión, se presentó el plan ambiental que desarrollará la CMAYPA, así como las metas establecidas para los años 2025 y 2026.

Asimismo, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) rindió un informe sobre las acciones que las empresas automotrices realizan en favor del medio ambiente.

De igual forma, la Dirección de Desarrollo Rural, en coordinación con la CMAYPA, informó sobre la implementación del programa “ECORURALES” en los Centros Regionales de Educación Integral (CREI) de la zona rural del municipio, el cual tiene como finalidad concientizar y trabajar con alumnas y alumnos de educación básica en actividades como reciclaje, huertos escolares y compostaje.

Además, se impulsan acciones orientadas a la adaptación al cambio climático, la reducción de emisiones contaminantes y el seguimiento a los compromisos ambientales del Municipio, incluido el monitoreo de 63 medidas de adaptación y mitigación, así como la revisión de ordenamientos vigentes y la participación en foros especializados para proponer mejoras que atiendan las necesidades actuales de la ciudad.

Todas estas acciones se desarrollan conforme al Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN), el cual establece una ruta estratégica para que Chihuahua avance hacia un desarrollo sustentable, mediante la coordinación de políticas públicas que reduzcan los riesgos asociados al cambio climático, protejan los recursos naturales y fortalezcan la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones.