Otra irresponsabilidad que costó vidas, el descarrilamiento del Tren Interoceánico

Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, que de acuerdo con reportes preliminares dejó al menos 13 personas fallecidas y decenas de personas lesionadas, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Chihuahua, Alfredo Chávez Madrid, señaló que el hecho pone en duda la calidad y supervisión de las obras ferroviarias impulsadas por el gobierno federal de Morena.

Al hablar a nombre de las y los diputados del PAN, el legislador indicó que se trata de una obra ferroviaria reciente, financiada con recursos públicos y destinada al transporte de pasajeros, por lo que consideró inadmisible que haya presentado una falla de esta magnitud con consecuencias humanas, dentro de un proyecto estratégico del actual gobierno federal.

Chávez Madrid afirmó que “esta es otra irresponsabilidad que ahora costó vidas humanas, una obra que está mal hecha, porque en ninguna parte del mundo un tren nuevo se descarrila, solo en este país, con obras que costaron miles de millones de pesos que estamos pagando los mexicanos y los chihuahuenses con nuestros impuestos”, y lamentó que no se haya asumido el daño causado a las familias de las víctimas.

El coordinador del GPPAN sostuvo que este hecho no puede tratarse como un caso aislado y que es necesario esclarecer las causas del accidente, revisar la planeación y supervisión de la obra y deslindar responsabilidades ante la ciudadanía.