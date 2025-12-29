Diputado Sánchez exige separar a Marx Arriaga de la SEP

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, demandó la separación inmediata de Marx Arriaga de su cargo como director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, al acusarlo de utilizar la educación pública como un instrumento de adoctrinamiento ideológico al servicio del régimen de Morena.

Francisco Sánchez denunció que, lejos de garantizar una educación científica, plural y de calidad, Arriaga ha impulsado una visión sectaria que busca imponer una perversa narrativa política en las aulas, vulnerando el derecho de los niños a recibir formación basada en el conocimiento, la razón y la libertad de pensamiento.

“El sistema educativo no puede ser rehén de una ideología. Lo que hoy pretende imponer Marx Arriaga no es educación: es propaganda. Es una manipulación burda que intenta formar militantes y no ciudadanos libres”, afirmó el legislador.

El diputado recordó que desde Chihuahua ya se han emprendido acciones legales contra los responsables de la elaboración de los libros de texto que eliminan contenidos fundamentales como las matemáticas, la ciencia y el pensamiento crítico, sustituyéndolos por una narrativa ideológica alineada con el régimen de Morena.

“Quieren convertir las aulas en trincheras ideológicas. Pretenden adoctrinar a nuestros hijos con una visión fracasada que ha empobrecido y sometido a pueblos enteros en América Latina. No lo vamos a permitir”, sentenció.