Realiza Gobernación 210 inspecciones y clausura 4 establecimientos

Durante la semana del 22 al 28 de diciembre, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 210 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, con resultado total de cuatro clausuras, de las cuales una fue en Chihuahua y tres en Ciudad Juárez.

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

• Salón de baile “Prive”, por falta de revalidación anual

Juárez:

• Centro nocturno “Bar República”, por riña en establecimiento y botella de vino sin marbete

• Tienda de abarrotes “Six Zovek”, por violación de giro

• Centro nocturno “Palacio de las Estrellas”, por hechos de sangre