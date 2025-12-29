Poemas para la frontera entre el viejo y año nuevo.

Arturo Limón

La pobreza más profunda se guarda siempre ahí, justo donde está la riqueza más extraordinaria, si, en el corazón humano: G. A.L.D.

Todos sabemos que el año nuevo es un momento para hacer balance, reflexionar y aun decidir. Asi es como la frontera entre el 31 de diciembre y el 1 de enero se convierte añ con año en un territorio simbólico, pero también ofrece una oportunidad real de comenzar desde cero y tomar decisiones, como antes señale, decisiones grandes o pequeñas, que pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Muchos poetas han escrito sobre esos propósitos en los que todos hemos pensado alguna vez. Rudyard Kipling, por ejemplo, se lo toma con cierto humor en este poema titulado, precisamente, ‘Propósitos de Año Nuevo’:

Rudyard Kipling.

1.

He decidido que durante todo el año

aparcaré mis vicios en el estante.

Seguiré un camino más piadoso y sobrio

y amaré a mis vecinos como a mí mismo,

excepto los dos o tres de siempre

a los que detesto tanto como ellos me odian.

2.

He decidido que jugar a los naipes es malo,

sobre todo con cartas como las que me suelen tocar.

Puede desplumar una cuenta bancaria sana,

así que renuncio a estos placeres terrenales

excepto —y aquí no veo pecado alguno—

cuando otros reclamen ‘mi presencia’.

3.

He decidido que votos como estos, aunque

formulados con ligereza, son difíciles de mantener.

Por tanto los acometeré poco a poco,

no sea que mis recaídas acaben por hundirme.

Un voto al año me sacará del paso

y comenzaré con el Número Dos.

Poesia oriental

El poeta japonés del siglo XVIII Hôrô no se explica qué tienen de especial estas fechas…

Día de Año Nuevo,

tanto esperar, ¿y qué?:

Un día más.

…mientras que el también japonés Issa Kobayashi se deja llevar por el entusiasmo:

¡Ah! ¡Ser como

un niño

el día de Año Nuevo…!

La poeta norteamericana Kim Addonizio.

No tomar una resolución también puede ser un propósito. La poeta norteamericana Kim Addonizio describe en este ‘Día de Año Nuevo’ un paseo bajo la lluvia un primero de enero en el que decide que lo más necesita es vivir el instante, aquí y ahora:

Esta mañana la lluvia cae

sobre la última nieve

y la limpiará. Huelo otra vez

la hierba y las hojas caídas

que se mezclan con el barro.

Los pocos amores que pude

conservar duermen aún

en la Costa Oeste. Aquí en Virginia

camino por los campos con la única

compañía de unas pocas vacas jóvenes.

De hueso ancho y tímidas,

son como las chicas que recuerdo

de Secundaria, las que nunca

hablaban, las que tenían la cabeza

agachada y los brazos cruzados sobre

sus pechos nuevos. Esas chicas

tienen ya casi cuarenta años. Como yo,

seguro que a veces se detienen

de noche ante una ventana, a mirar

el patio silencioso, una

silla oxidada y los muros

de las casas de otra gente.

Habrá tardes en que se acuesten

y lloren amargamente por quien

las hiciera más felices,

y se pregunten cómo sus vidas

las han llevado

tan lejos sin jamás

explicar nada. No sé

por qué estoy aquí fuera

con mi abrigo cada vez más oscuro

y mis botas que se hunden y se levantan

con un leve ruido de ventosa

que me gusta escuchar. Me da igual

dónde estén ahora esas chicas.

Sea lo que sea lo que hayan logrado,

que se lo queden. Hoy no quiero

solucionar nada.

Sólo quiero caminar

un rato más bajo la fría

bendición de la lluvia,

y alzar mi rostro hacia ella.

En l frontera

Julio Cortázar tiene un hermoso y sencillo propósito para la última noche de diciembre que expresa en un poema titulado ‘Happy New Year‘…

Mira, no pido mucho,

solamente tu mano, tenerla

como un sapito que duerme así contento.

Necesito esa puerta que me dabas

para entrar a tu mundo, ese trocito

de azúcar verde, de redondo alegre.

¿No me prestas tu mano en esta noche

de fin de año de lechuzas roncas?

No puedes, por razones técnicas.

Entonces la tramo en el aire, urdiendo cada dedo,

el durazno sedoso de la palma

y el dorso, ese país de azules árboles.

Así la tomo y la sostengo,

como si de ello dependiera

muchísimo del mundo,

la sucesión de las cuatro estaciones,

el canto de los gallos, el amor de los hombres.

Un joven Pablo Neruda años antes de su Nobel expresaria.

…y en su ‘Oda al primer día del año’ Pablo Neruda recibe el uno de enero, «un pobre día humano», como una «pequeña puerta de la esperanza», un tronco del que «las hojas salen verdes»:

Lo distinguimos

como

si fuera

un caballito

diferente de todos

los caballos.

Adornamos

su frente

con una cinta,

le ponemos

al cuello cascabeles colorados,

y a medianoche

vamos a recibirlo

como si fuera

explorador que baja de una estrella.

Como el pan se parece

al pan de ayer,

como un anillo a todos los anillos:

los días

parpadean

claros, tintineante, fugitivos,

y se recuestan en la noche oscura.

Veo el último

día

de este

año

en un ferrocarril, hacia las lluvias

del distante archipiélago morado,

y el hombre

de la máquina,

complicada como un reloj del cielo,

agachando los ojos

a la infinita

pauta de los rieles,

a las brillantes manivelas,

a los veloces vínculos del fuego.

Oh conductor de trenes

desbocados

hacia estaciones

negras de la noche.

este final

del año

sin mujer y sin hijos,

no es igual al de ayer, al de mañana?

Desde las vías

y las maestranzas

el primer día, la primera aurora

de un año que comienza

el primer día, la primera aurora

de un año que comienza,

tiene el mismo oxidado

color de tren de hierro:

y saludan

los seres del camino,

las vacas, las aldeas,

en el vapor del alba,

sin saber

que se trata

de la puerta del año,

de un día

sacudido

por campanas,

adornado con plumas y claveles,

La tierra

no lo

sabe:

recibirá

este día

dorado, gris, celeste,

lo extenderá en colinas,

lo mojará con

flechas

de

transparente

lluvia,

y luego

lo enrollará

en su tubo,

lo guardará en la sombra.

Así es, pero

pequeña

puerta de la esperanza,

nuevo día del año,

aunque seas igual

como los panes

a todo pan,

te vamos a vivir de otra manera,

te vamos a comer, a florecer,

a esperar.

Te pondremos

como una torta

en nuestra vida,

te encenderemos

como candelabro,

te beberemos

como

si fueras un topacio.

Día

del año

nuevo,

día eléctrico, fresco,

todas

las hojas salen verdes

del

tronco de tu tiempo.

Corónanos

con

agua,

con jazmines

abiertos,

con todos los aromas

desplegados,

sí,

aunque

sólo

seas

un día,

un pobre

día humano,

tu aureola

palpita

sobre tantos

cansados

corazones,

y eres,

oh día

nuevo,

oh nube venidera,

pan nunca visto,

torre

permanente!

SOLO ME QUEDA DESEAR A TODOS USTEDES AMABLES LECTORES, UN FELIZ AÑO NUEVO,

QUE SEA LO MEJOR PARA TODOS ESTE 2026 VA UN FRATERNO Y CALIDO ABRAZO.