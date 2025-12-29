Consolida Plataforma Centinela resultados tangibles en seguridad durante 2025

Como parte de la estrategia para inhibir la conducta delictiva y fortalecer el combate frontal a la criminalidad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha consolidado el uso de la Plataforma Centinela como una herramienta clave para la anticipación de riesgos, la atención inmediata de emergencias y la generación de resultados reales en beneficio de la ciudadanía.

Durante el año 2025, la Plataforma Centinela demostró su alta capacidad operativa al atender 718 mil 105 llamadas de emergencia, las cuales fueron gestionadas por 153 operadores altamente capacitados, logrando una reducción del 23% en el tiempo promedio de respuesta, fortaleciendo así la atención oportuna a la población.

La videovigilancia y el análisis táctico de datos en tiempo real se consolidaron como pilares fundamentales del sistema, al registrarse 4 mil 566 incidentes detectados en tiempo real, con seguimiento virtual permanente que permitió a los elementos operativos actuar de manera informada y estratégica. En este mismo periodo se realizaron 21 mil 416 patrullajes virtuales, fortaleciendo la prevención del delito.

Gracias a estas acciones, se logró una reducción del 25% en el robo de vehículos durante la administración, así como 108 casos de éxito en atenciones inmediatas durante el presente año.

En cuanto al avance del proyecto, la Plataforma Centinela registró durante 2025 un avance global del 87.53%, incluyendo la construcción de la Torre Centinela en Ciudad Juárez. Asimismo, los subcentros Centinela se encuentran implementados al 100% en puntos estratégicos del estado, con excepción de Nuevo Casas Grandes, cuyo proyecto permanece en etapa de construcción.

De igual manera, la instalación de cámaras PTZ, cámaras fijas y lectoras de placas registra un 89% de avance, lo que ha permitido fortalecer la cobertura de vigilancia y obtener resultados concretos en todo el territorio estatal.

Entre los resultados más relevantes destacan la detención de 463 generadores de violencia derivada exclusivamente del uso de la Plataforma Centinela, el rescate de 22 personas en situación de movilidad irregular, así como el aseguramiento de 57 vehículos con reporte de robo, 180 vehículos vinculados a hechos de alto impacto y 16 vehículos de procedencia extranjera.

Además, mediante este sistema se logró el aseguramiento de 50 armas largas, 82 armas cortas, 10 artefactos explosivos, 238 cargadores y más de 10 mil municiones, representando un golpe significativo a las estructuras criminales que operan en el estado.

Estos resultados confirman que la Plataforma Centinela no es solo un proyecto tecnológico, sino una estrategia integral de seguridad impulsada por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, que continúa generando impactos positivos, medibles y sostenidos en favor de la seguridad ciudadana, porque con Seguridad damos resultados.