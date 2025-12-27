Tienes hasta el 30 de diciembre para pagar tu Predial con el descuento del 100% en los recargos.

Si tienes adeudo de años anteriores, aprovecha y ponte al corriente.

El Gobierno Municipal, a través de la Tesorería, invita a las y los ciudadanos con rezago en su Predial, a que regularicen su adeudo de años anteriores con el descuento del 100 por ciento en los recargos, el cual estará vigente hasta el martes 30 de diciembre, a las 2 de la tarde.

Lo anterior debido a que se hará cierre de sistema para su actualización el 30 de diciembre y 1 de enero; por lo cual se invita a la ciudadanía que aún no está al corriente a que aprovechen este estímulo.

Se puede hacer el pago en línea vía mensaje WhatsApp por medio del TesoChat al teléfono: 614 120 00 13, o a través de la página del municipio: www.municipiochihuahua.gob.mx.

También, quienes desean hacer el pago de forma presencial pueden acudir a los 10 puntos de pago que se tienen por toda la ciudad, algunos espacios dan atención de lunes a viernes, otros de lunes a sábado y las cajas receptoras de las comandancias de seguridad norte y sur, son 24 horas.

Cabe destacar que se puede hacer el pago con tarjetas a 3 o 6 meses sin intereses de manera física o en línea, ya sea en la página o en el TesoChat; para dudas o aclaraciones se pueden comunicar al 072 en las extensiones: 7119, 7115, 7159, 6714 y 6717.

HORARIO Y UBICACIÓN DE LAS CAJAS DE TESORERÍA

CENTRO

Cajas Tesorería, calle Mina #408 colonia Centro.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm. Tesorería Plaza de Armas (Edificio Eloy S. Vallina), calle Victoria #14 colonia Centro.

Horario de 8:00 am a 3:30 pm de lunes a viernes.

NORTE

Alsuper Nogales, local 6 (a un costado de la tienda) avenida Cristóbal Colón, equina con Circuito Universitario local #6.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a jueves, y viernes de 8:00 am a 2:00 pm. Parque Fundadores, (antes Huerta Legarreta) calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco

Cibernético.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a jueves, y viernes de 8:00 am a 2:00 pm. Comandancia de Seguridad Pública Norte, Avenida Homero #500.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

SUR

Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a jueves, y viernes de 8:00 am a 2:00 pm. Comandancia de Seguridad Pública Sur, Avenida Pacheco #8800.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo. Rastro TIF, Periférico Lombardo Toledano #13401.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a jueves, y viernes de 8:00 am a 2:00 pm. Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 3:00 pm. Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.

Horario de 8:30 am a 3:30 pm de lunes a jueves, viernes de 8:00 am a 2:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.