Alcanza Paso Superior vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias un 14% de avance: Municipio.

-Los trabajos avanzan conforme a lo planeado.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, avanza en la construcción del Paso Superior en la vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias, una infraestructura clave para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad, la cual registra un 14 por ciento avance.

Este proyecto ya muestra actividad constante en la zona, donde cuadrillas especializadas trabajan en la excavación para la estructura de zapatas, el habilitado de acero, el vaciado de concreto, así como en el cimbrado y armado de columnas en los cuerpos norte y sur, sentando las bases de una obra que impactará positivamente a miles de familias.

Durante el desarrollo de los trabajos, se hace un llamado a la ciudadanía a transitar con precaución por el área y a respetar los señalamientos preventivos, acciones que permiten proteger tanto a quienes circulan por la zona como a las y los trabajadores que hacen posible este avance.

Es importante destacar que esta obra forma parte de una estrategia integral para mejorar la fluidez vehicular en puntos clave de la ciudad y se ejecuta de manera simultánea con el Paso Superior en la carretera Chihuahua–Aldama y avenida Fuerza Aérea, así como con la Gaza de Incorporación avenida Teófilo Borunda al periférico de la Juventud.

El Gobierno Municipal agradece la paciencia de la ciudadanía e invita a mantenerse al tanto de los diferentes canales de comunicación oficiales para conocer los avisos preventivos, reiterando en todo momento que las molestias son temporales pero los beneficios permanentes.