Dan a conocer espacios expositivos para artistas seleccionados en la convocatoria “Abriendo las Puertas 2026”.

-Tendrán la oportunidad de exhibir su obra en tres de los principales espacios culturales del municipio.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, informa que las y los artistas que resulten seleccionados en la convocatoria “Abriendo las Puertas 2026”, tendrán la oportunidad de exhibir su obra en tres de los principales espacios culturales del municipio: el Museo Sebastian Casa Siglo XIX, el Centro de Desarrollo Cultural y el Corredor Fotográfico.

Estos recintos forman parte del programa permanente de exposiciones del Instituto de Cultura y han sido concebidos como espacios abiertos al diálogo, la reflexión y el encuentro entre la comunidad y las diversas expresiones del arte contemporáneo. A través de “Abriendo las Puertas”, las propuestas seleccionadas podrán desarrollarse en salas museales y espacios públicos que permiten una amplia visibilidad del trabajo artístico local.

El Museo Sebastian Casa Siglo XIX ofrece un entorno patrimonial y museográfico ideal para exposiciones de artes plásticas y visuales, mientras que el Centro de Desarrollo Cultural se ha consolidado como un espacio dinámico para propuestas contemporáneas y proyectos multidisciplinarios. Por su parte, el Corredor Fotográfico permite llevar el arte al espacio público, acercando las obras directamente a quienes transitan por el centro de la ciudad.

“Abriendo las Puertas” es una convocatoria anual que busca democratizar el acceso a los recintos museales públicos y generar oportunidades reales de exhibición para creadoras y creadores locales, fomentando la pluralidad de miradas, estilos y discursos artísticos. Está dirigida a artistas, colectivos y creadores que se desempeñen en disciplinas como pintura, escultura, fotografía, ilustración, instalación, media art, collage, diseño, arquitectura y técnicas mixtas, entre otras.

La convocatoria permanecerá abierta del 10 de diciembre de 2025 al 2 de febrero de 2026, por lo que el Instituto de Cultura invita a las y los interesados a registrar sus propuestas y formar parte de este programa que fortalece el ecosistema cultural de Chihuahua Capital. La convocatoria completa puede consultarse en las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio y del Gobierno Municipal de Chihuahua, así como en la liga bit.ly/convoALP26.