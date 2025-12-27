Hacienda asegura que aumento al IEPS en gasolinas no afectará su precio.

24 HORAS

Por Luis Valdés

En comunicado, la dependencia federal señaló que desde marzo está activa la Estrategia Nacional para la Estabilización del Precio de la Gasolina, con el cual el costo del litro con octanaje menor a 91 se mantiene por debajo de los 24 pesos.

Foto: Cuartoscuro

“En este contexto, la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación aplicable a dicho combustible, a partir del 1 de enero, no afectará la Estrategia en ninguno de los elementos, ni se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor”, subrayó Hacienda.

El acuerdo pactado de manera voluntaria con empresarios del ramo fue coordinado en conjunto entre las secretarías de Energía, Hacienda, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con la Comisión Nacional de Energía, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal de Consumidor y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos.

#Comunicado



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de Energía reafirman la vigencia de la Estrategia para Estabilizar el Precio de la Gasolina.



Un pacto voluntario con empresas para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos.



Más… pic.twitter.com/mdvnTvIJSu— Hacienda (@Hacienda_Mexico) December 27, 2025

Este lunes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó la actualización de las cuotas por concepto del IEPS aplicables a la gasolina Magna, Premium y diésel.

Según el Acuerdo difundido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el impuesto para la gasolina Magna pasa de 6.45 pesos por litro, a 6.70 pesos.

Para Premium se pasará a 5.65 pesos, un aumento de 0.20 pesos.

En el caso del diésel, el IEPS pasa de 7.09 a los 7.36 pesos por litro.