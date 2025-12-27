Los Tigres del Norte hacen historia tras llegar a Los Simpson con un corrido.

Publimetro

Por Xhanat Hernández

La emblemática agrupación contará con una participación especial en una de las series más populares a nivel internacional.

Los Tigres del Norte, reconocidos como ‘Jefes de Jefes’ dentro del regional mexicano, con más de cinco décadas de trayectoria, hacen historia al integrarse al universo de Los Simpson.

La serie animada más antigua de la televisión anunció este 26 de diciembre de 2025 una colaboración inédita, ya que la banda sinaloense aparecerá en un episodio especial interpretando un corrido original titulado “El Corrido de Pedro y Homero”.

Este tema, compuesto exclusivamente para la producción, fusiona el tradicional género narrativo mexicano con el humor irreverente de la serie ambientada en Springfield, marcando la primera vez que un grupo norteño tiene un rol central en la icónica serie de FOX.

¿Cuándo y dónde estará disponible el episodio de Los Simpson con Los Tigres del Norte?

El episodio, parte de la temporada 37, se estrenará el domingo 28 de diciembre por FOX en Estados Unidos y llegará posteriormente a Disney+. Las imágenes promocionales muestran a los miembros de la banda animados al estilo Simpson, tocando en un escenario con acordeón y bajo sexto, mientras Homero, con sombrero mexicano, baila junto al Hombre Abejorro.

“Una banda legendaria. Una canción original. Y un giro muy al estilo de Los Simpson. @tigresdelnorte interpretan ‘El corrido de Pedro y Homero’ este domingo por FOX”.

A legendary band. An original song. A very Simpson twist. 🎶 🇲🇽 @tigresdelnorte perform “El Corrido de Pedro y Homero” this Sunday on FOX. pic.twitter.com/XbPWMEBSus— The Simpsons (@TheSimpsons) December 26, 2025

Este crossover representa un hito cultural: Los Tigres del Norte, conocidos por crónicas sociales sobre migración, frontera y vida cotidiana en corridos como “Jefe de Jefes”, “La Puerta Negra” y “La Chona”, llevan su legado a millones de espectadores globales.

Expertos destacan que eleva el corrido a la cultura pop mainstream, consolidando su influencia transfronteriza y celebrando la identidad latina en una serie que ha incluido cameos de estrellas como Michael Jackson, Lady Gaga, Stephen Hawking, Elon Musk, Paul McCartney, Metallica, entre otros.