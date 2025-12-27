Secretario del sindicato del IMSS, Jorge Herrera, nombra a Luis Araluce presidente de la comisión política.

A partir del 16 de diciembre del año en curso, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Lic. Jorge Arturo Herrera Navarro, oficializó el nombramiento del Lic. Luis Antonio Araluce Torres como nuevo presidente de la Comisión de Acción Política en el estado, mediante un enroque realizado en la ciudad de Chihuahua.

En este acto, el ahora exsecretario del Exterior del SNTSS, Lic. Luis Antonio Araluce Torres, asume esta nueva responsabilidad dentro del sindicato. El secretario general Jorge Herrera señaló que dicho enroque se realizó con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos que rigen al organismo sindical.

Lo anterior se encuentra sustentado en el Artículo 91, el cual establece las obligaciones y atribuciones del Secretario de Acción Política, entre las que destacan: encauzar la orientación política del Sindicato; organizar los grupos políticos de los trabajadores miembros; y participar en las luchas político-electorales. Asimismo, se señala que las bases de orientación de esta Secretaría serán la defensa de las conquistas de la Revolución Mexicana y, en particular, del Régimen de Seguridad Social.

De igual manera, esta Secretaría será responsable de mantener buenas relaciones entre el Sindicato y las autoridades federales, estatales y municipales del país, así como de planear, programar y vigilar el desarrollo eficaz de las campañas políticas de los candidatos del Sindicato a puestos de elección popular.

El secretario general Jorge Herrera destacó que este encargo requiere de un alto compromiso y un trabajo arduo dentro de la organización sindical en el estado, y expresó su confianza en que el compañero Luis Antonio Araluce realizará un excelente desempeño en esta encomienda, gracias a su amplia experiencia en la vida política.

Por su parte, el nuevo presidente de la Comisión de Acción Política, Luis Araluce, agradeció la confianza depositada en él y manifestó su compromiso de trabajar de manera responsable y constante para cumplir con los objetivos trazados, asegurando que no defraudará la confianza otorgada por la dirigencia sindical.

