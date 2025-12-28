Emite Gobierno Municipal alerta preventiva por descenso de temperaturas en Chihuahua Capital.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa a la ciudadanía que, para el próximo lunes y martes, se prevé un descenso significativo en las temperaturas en Chihuahua Capital, por lo que se emite este aviso preventivo con el objetivo de que la población tome precauciones oportunas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se esperan temperaturas mínimas que oscilarán entre los 2 °C y 4 °C, con ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches, así como una sensación térmica aún más baja, lo que puede representar un riesgo para la salud, principalmente en grupos vulnerables como niñas, niños, personas adultas mayores, personas con enfermedades respiratorias y población en situación de calle.

Ante estas condiciones, se recomienda a la ciudadanía:

• Abrigarse adecuadamente, utilizando ropa térmica o en capas.

• Evitar cambios bruscos de temperatura.

• Extremar cuidados en niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

• No utilizar anafres, braseros o fogatas dentro de viviendas.

• Revisar el estado de calefactores de gas y eléctricos, asegurando una ventilación adecuada.

• Asegurar puertas y ventanas para conservar el calor al interior del hogar.

• Mantener hidratación y consumo de alimentos calientes.

• Reportar al 9-1-1 a personas en situación de calle que requieran apoyo.