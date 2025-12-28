México supera a China como principal proveedor de bienes a Estados Unidos: WSJ.

Infobae

PorAlexa Cirel

Las exportaciones del país alcanzaron un crecimiento cercano al 9% durante 2025, pese a los aranceles.

México se consolidó como el principal proveedor de bienes para Estados Unidos, superando a China en un contexto marcado por la guerra arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump.

Lejos de sufrir el impacto “devastador” que anticipaban analistas y funcionarios a inicios de 2025, la economía mexicana logró capitalizar las nuevas reglas del comercio internacional y reforzar su papel como socio estratégico de la mayor economía del mundo.

Exportaciones crecen contra los pronósticos

De acuerdo con un análisis del Wall Street Journal (WSJ), las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos aumentaron cerca de 9% entre enero y noviembre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El crecimiento se registró pese a la aplicación de aranceles en sectores sensibles como el automotriz, el acero y el aluminio. Las exportaciones de automóviles retrocedieron cerca del 6% debido a los aranceles impuestos. (AP Foto/Noah Berger)

Aunque las exportaciones de automóviles retrocedieron alrededor de 6%, otros bienes manufacturados mostraron un desempeño sólido, con un incremento de hasta 17%.

Este dinamismo compensó las caídas sectoriales y permitió que el comercio bilateral se encamine a un máximo histórico cercano a los 900 mil millones de dólares este año.

Aranceles: la ventaja frente a China

Uno de los factores clave detrás del avance mexicano es la diferencia en las tasas arancelarias.

Según datos citados por el WSJ y el Penn Wharton Budget Model, México enfrenta una tasa arancelaria efectiva promedio de 4.7%, muy inferior al 37.1% que pagan los productos chinos para ingresar al mercado estadounidense. La diferencia en tasas arancelarias permitió que los productos locales ocuparan espacios que dejaron competidores asiáticos. (Imagen: Shutterstock)

Esta brecha ha permitido que los bienes mexicanos ocupen el espacio dejado por las exportaciones chinas, afectadas por gravámenes más altos.

El propio Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, reconoció que México captó cerca del 25% de la reducción del déficit comercial estadounidense con China, reflejo de su peso creciente en las cadenas de suministro.

El T-MEC resiste y sostiene el intercambio

Pese a las tensiones comerciales y a la imposición de aranceles unilaterales, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúa siendo un ancla para el comercio regional.

Actualmente, alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos se mantienen libres de aranceles bajo el acuerdo.

A esto se suman ventajas estructurales como la cercanía geográfica, menores costos logísticos y una industria manufacturera competitiva. Cerca del 85 % de las exportaciones se mantienen libres de gravámenes bajo este marco comercial. (Foto: Shutterstock)

El WSJ documenta cómo empresas que habían congelado inversiones reactivaron proyectos al constatar que México enfrentaría un trato arancelario más favorable que otros socios comerciales, especialmente en Asia.

Política, nearshoring y perspectivas económicas

El diario estadounidense también subraya el manejo político de la relación bilateral.

El diálogo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de Trump, así como medidas en materia de seguridad fronteriza y la imposición de aranceles a productos chinos, ayudaron a contener nuevas sanciones comerciales.

En este escenario, el Banco de México estima un crecimiento económico de 0.3% para 2025. El diálogo entre la mandataria y el gobierno estadounidense ayudó a contener nuevas sanciones comerciales. REUTERS/Dan Mullan

Aunque la cifra es modesta, se aleja de los escenarios de recesión que se anticipaban al inicio del año.

Además, sectores vinculados a la tecnología, como equipos de procesamiento de datos e infraestructura para inteligencia artificial, muestran un crecimiento acelerado en las exportaciones.

Claves del posicionamiento de México:

Tasa arancelaria efectiva más baja que la de China y otros competidores.

Cercanía geográfica con Estados Unidos.

Alta integración productiva bajo el T-MEC.

Impulso del nearshoring y la manufactura no automotriz.

Manejo político que redujo tensiones comerciales.

Con este desempeño, México no solo desplazó a China como principal proveedor de bienes de Estados Unidos, sino que se posiciona como uno de los países mejor librados de la actual reconfiguración del comercio global.