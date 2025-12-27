Estará Programa Destilichadero en cinco colonias del 29 de diciembre al 3 de enero.
Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en 5 colonias de la capital del 29 de diciembre al 3 de enero
El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.
Lunes 29 de diciembre
Colonia: Los Olivos
Cuadrante: Av. Imperio, Hidroeléctrica de Chicoasén, Guillermo Prieto Luján, Olivar de Ostia
Contenedor: Olivar de Armenia y Olivos de Cartago
Martes 30 de diciembre
Colonia: Santa Rosa
Cuadrante: 11a, 20 de Noviembre, Ocampo y Zubirán
Contenedor: 6a y Samaniego (Parque)
Viernes 2 de enero
Colonias: Roma Sur y Arquitectos
Cuadrante: 53a, 20 de Noviembre, Pacheco, Juárez
Contenedor: 53a y Coronado, (Parque Tiradores)
Sábado 3 de enero (hasta las 12:00 p.m.)
Colonia: Vicente Guerrero
Cuadrante: Deza y Ulloa, 10a, Pekín, Mirador y San Felipe
Contenedor: Parque Hundido