Fortalece UTCH la educación superior con su modelo BIS.

La Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) invita a la comunidad a conocer sus programas educativos bajo el modelo Bilingüe, Internacional y Sustentable (BIS), modalidad que integra el aprendizaje del inglés de manera progresiva, y fortalece la formación profesional.

La Unidad Académica BIS, ubicada en la carretera Chihuahua-Aldama kilómetro 3, representa un esquema pedagógico que no exige dominio previo del idioma inglés para el ingreso.

El alumnado inicia con un cuatrimestre propedéutico y cursos de inmersión, para posteriormente llevar todas sus materias en el idioma a partir del tercer cuatrimestre.

Este permite obtener dos títulos profesionales en menos de cuatro años: un Técnico Superior Universitario (TSU) en aproximadamente dos años, con énfasis en la práctica (hasta 70 por ciento), y la continuidad hacia una Ingeniería o Licenciatura en un año y ocho meses adicionales.

El modelo BIS se distingue por su vinculación con el sector productivo, la aplicación de metodologías de vanguardia y un enfoque en competencias internacionales y sostenibles.

Las y los egresados adquieren no solo conocimientos técnicos especializados, también habilidades lingüísticas avanzadas alineadas con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), lo que les otorga una ventaja competitiva.

Entre las carreras actualmente ofertadas en la modalidad se encuentran: Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, y la Licenciatura en Educación.

La oferta BIS se imparte en horarios matutino, vespertino o mixto-virtual, lo que facilita el acceso a un mayor número de aspirantes.

Para más información sobre inscripciones y requisitos, los interesados pueden consultar el sitio oficial www.utch.edu.mx o contactar a la Unidad Académica BIS.