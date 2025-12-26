Papa: tengan valor y terminen la guerra

fuente: CNN

León XIV apeló a la conciencia de los presidentes de Rusia y Ucrania, instándolos a encontrar el “valor” necesario para poner fin a la guerra, en su primera e histórica bendición Urbi et Orbi.

Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa”, dijo.

Ucrania, invadida por Rusia desde febrero de 2022, espera la respuesta al plan actualizado de Estados Unidos para poner fin a la contienda.Puso el foco en el sufrimiento de los civiles y oró para que el diálogo reemplace a las hostilidades en un mundo herido.

Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas”, declaró antes en su homilías en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.Recordó la difícil situación humanitaria en Gaza, después de una extenuante guerra de dos años entre Hamás e Israel que dejó decenas de miles de muertos y obligó a la población a desplazarse varias veces.

"Tengan el valor de negociar la paz"León XIV urgió a Rusia y a Ucrania a tener el "valor" de negociar de forma "directa" el final de la guerra, e incidió en la situación humanitaria en Gaza, en su primera Navidad como Papa.

