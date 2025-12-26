Siguen refugios temporales cuidando a personas en situación de calle

Con el objetivo de proteger la integridad de las personas en situación de calle ante las bajas temperaturas, el Gobierno Municipal habilitó refugios temporales desde el pasado 1 de diciembre, como parte de las acciones preventivas por la temporada invernal.

Estos espacios operan de 7:00 de la tarde a 8:00 de la mañana, brindando resguardo seguro durante la noche.

En los refugios temporales, las personas reciben alimento caliente, bebidas calientes, así como cobijas y colchonetas, permitiéndoles permanecer en un lugar digno y protegido del frío.

Uno de los refugios se ubica en Centro Comunitario Mármol 3, sobre Eusebio Castillo, al sur de la ciudad; mientras que el segundo se encuentra en el CEDEFAM Porvenir, al norte de la ciudad, en calle Vida de Dolores.

Desde su apertura y hasta la fecha, han ingresado un total de 99 personas a los dos refugios temporales habilitados en la ciudad.Ambos espacios están acondicionados para que las personas puedan pasar la noche de manera segura, contando con baños y regaderas para su uso.

Asimismo, elementos de Seguridad Pública apoyan en el traslado de personas que se encuentren en situación vulnerable.

De igual forma, personal médico realiza una valoración al ingreso, revisando signos vitales y el estado de salud de cada persona para garantizar una atención adecuada dentro de los refugios.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de detectar a una persona en situación de calle, se notifique de inmediato al 9.1.1., a fin de brindar atención oportuna y resguardar su integridad durante las noches de bajas temperaturas