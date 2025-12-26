Exhorta Gobierno Municipal evitar disparos al aire por Año Nuevo

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias chihuahuenses, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), hace un llamado a la ciudadanía para abstenerse de realizar disparos o detonaciones de arma de fuego al aire durante las celebraciones por Año Nuevo.

La autoridad Municipal advierte que esta práctica representa un alto riesgo, ya que las balas disparadas al aire regresan al suelo con la misma fuerza, pudiendo provocar lesiones graves o incluso la pérdida de vidas humanas, tanto de quien realiza la acción como de personas ajenas, incluyendo vecinos, peatones y ciudadanía en general.

Asimismo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal recuerda que realizar disparos al aire es una conducta ilegal, por lo que toda persona que sea sorprendida efectuando este tipo de actos será detenida y puesta a disposición de la autoridad correspondiente, conforme a lo que marca la ley.

La DSPM reitera la importancia de celebrar estas fechas con respeto y seguridad e invita a la población a reportar de manera inmediata cualquier detonación de arma de fuego al número de emergencias 9-1-1.