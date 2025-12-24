Informan acciones de prevención y atención ante presencia de perros en manada

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, informa a la ciudadanía sobre la atención que se brinda a los reportes relacionados con la presencia de perros que se agrupan y actúan en manada en distintos puntos de la ciudad, así como las medidas preventivas para reducir riesgos y proteger a la comunidad.

En la atención de estos reportes se ha identificado que la agresividad no responde a la existencia de un “perro líder”, sino a conductas naturales que se intensifican cuando los animales se encuentran en situación de abandono, sin supervisión, con altos niveles de estrés y dentro de dinámicas de grupo.

Un perro que de manera individual no representa peligro puede modificar su comportamiento al sentirse respaldado por otros.

Por ello, la Coordinación trabaja bajo un enfoque técnico y especializado, con el acompañamiento de un etólogo, profesional en el comportamiento animal, quien analiza cada caso para identificar el origen de la conducta y definir la intervención más adecuada.

En todo momento se prioriza la seguridad de las personas, especialmente de niñas, niños y peatones, sin dejar de lado la protección y el bienestar animal.Ante la presencia de perros en manada, la autoridad municipal recomienda a la ciudadanía:

• Mantener la calma y no entrar en pánico.

• No acercarse a los animales ni intentar ahuyentarlos por cuenta propia.

• Evitar movimientos bruscos o correr, ya que esto puede detonar una reacción defensiva.

• No confrontar ni arrojar objetos.

• Realizar el reporte correspondiente para que personal capacitado atienda la situación de manera segura.Asimismo, se solicita paciencia y comprensión, ya que diariamente se reciben múltiples reportes que se atienden conforme a protocolos establecidos, priorizando aquellos casos que representan mayor riesgo.

Es importante aclarar que no todos los perros asegurados son trasladados al Centro de Zoonosis.

Esto ocurre únicamente cuando existe una denuncia por agresión directa a una persona o cuando, tras la valoración de salud y comportamiento, se determina que el animal representa un riesgo para la comunidad.

En el resto de los casos, los perros pueden integrarse a procesos de rehabilitación y adopción responsable.