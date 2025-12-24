Envía spindica mensaje de unidad, esperanza y agradecimiento

Con motivo del cierre de año y en el marco de las celebraciones decembrinas, la Síndica Municipal de Chihuahua, Olivia Franco, dirigió un mensaje a la ciudadanía para expresar su agradecimiento y enviar buenos deseos a las familias de la capital, resaltando valores como la paz, el amor, la esperanza y la unidad.

La funcionaria destacó que estas fechas representan una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la convivencia familiar, la solidaridad y el compromiso colectivo para fortalecer el tejido social del municipio.

“Este es un momento para agradecer a las y los chihuahuenses por la confianza que han depositado durante el año. Mi deseo es que cada hogar se llene de armonía y que el próximo año traiga tranquilidad y prosperidad para todas y todos”, expresó.

En su mensaje, Olivia Franco también reafirmó su compromiso con la rendición de cuentas y la vigilancia del recurso público, subrayando que la transparencia y la supervisión permanente han sido ejes fundamentales de su labor al frente de la Sindicatura Municipal.

Asimismo, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía para enfrentar los retos que se presentan y continuar avanzando hacia una ciudad más justa y próspera.

Finalmente, la Síndica Municipal compartió un mensaje especial con motivo de la Navidad:

“Que la magia de la Navidad llene sus hogares de amor, risas y momentos inolvidables. Desde la Sindicatura agradecemos su apoyo y confianza, y les deseamos una Navidad muy especial, rodeados de sus seres queridos. Que el espíritu navideño nos regale paz y mucha alegría. Feliz Navidad y un próspero 2026”.

Olivia Franco reiteró su compromiso de seguir trabajando en favor de la comunidad chihuahuense durante el próximo año, con responsabilidad, cercanía y vocación de servicio.