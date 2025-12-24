El Poder Judicial de Chihuahua Envía un Mensaje de Unidad, Paz y Esperanza

Chihuahua, Chih.,En estas fechas tan especiales y significativas, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua extiende, de parte de la Magistrada Presidenta, Marcela Herrera, y todas y todos quienes forman parte del Poder Judicial, un saludo afectuoso: a sus colaboradores y colaboradoras, a sus familias, y muy especialmente, a la sociedad chihuahuense que día a día deposita su confianza en nuestra labor.

La Navidad es un momento propicio para la reflexión, el agradecimiento y la renovación de la esperanza. Es una oportunidad para reconocer que cada día trabajamos incansablemente por edificar un estado más justo, más seguro y más humano.

Compromiso con la Justicia y el Servicio

El Poder Judicial de Chihuahua reitera su sincero reconocimiento a quienes forman parte de esta institución. Su compromiso, profesionalismo y entrega hacen posible que la justicia llegue a cada rincón del estado.

“Este año nos enfrentó a retos importantes, pero también nos permitió avanzar, innovar y fortalecer los valores que guían nuestra labor: imparcialidad, ética, respeto y servicio”, expresó Herrera Sandoval.

A la ciudadanía, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por acompañarnos y por confiar en la justicia como un pilar fundamental para la convivencia y el bienestar. Seguiremos esforzándonos para responder a esa confianza con transparencia y eficiencia.

Unidad Familiar y Responsabilidad Social

Invitamos a todas y todos a disfrutar esta temporada navideña como un tiempo de unión familiar, de paz en los hogares y de encuentro con lo que verdaderamente importa: el amor, la solidaridad y la esperanza.

A la vez, exhortamos a disfrutar estas fechas con responsabilidad, recordando que cada gesto de empatía y respeto contribuye a construir una sociedad más fuerte.

A nuestros compañeros y compañeras del Poder Judicial, les agradecemos su trabajo siempre esencial para garantizar los derechos de todas las personas. Que este cierre de año nos impulse a seguir perfeccionando nuestros procesos, a mantenernos cercanos a la ciudadanía y a continuar construyendo una justicia más accesible, moderna y humana.

El 2026 nos espera con nuevos desafíos, pero también con nuevas oportunidades para crecer, innovar y consolidar una institución más fuerte, más ágil y más sensible a las necesidades de la sociedad.

Deseamos que el Año Nuevo traiga prosperidad, salud, armonía y motivación para continuar trabajando juntos por un Chihuahua más justo, más seguro y más solidario.

De parte de la Magistrada Presidenta y de todo el Poder Judicial del Estado de Chihuahua:

¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2026! Que la paz, la esperanza y la justicia iluminen cada día del año que comienza.

¡Muchas felicidades!