Estima Turismo más de 330 mil turistas-noche durante las vacaciones decembrinas

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, dio a conocer la proyección para el periodo vacacional decembrino, que supera los 330 mil turistas-noche en toda la entidad, lo que representa una derrama económica de más de 685 millones de pesos.

De acuerdo con la dependencia estatal, esta derrama significa un incremento superior al 9 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Asimismo, se prevé una ocupación hotelera del 60.27 por ciento, con una densidad de dos personas por habitación, indicadores que reflejan un crecimiento del 1.43 por ciento respecto al año previo.

También se pronostica la llegada de más de 193 mil pasajeros aéreos, lo que consolida la conectividad aérea como un factor clave para el desarrollo turístico en el estado.

Acorde con la estadística, la mayor concentración de visitantes será en los principales destinos turísticos del estado, donde destacan Juárez y Chihuahua capital como los de mayor afluencia. La primera alcanzaría 232 mil 152 turistas-noche, mientras que la capital del estado registraría 208 mil 744.

Otras localidades con cifras relevantes son Creel, con 68 mil 478 turistas-noche; Cuauhtémoc, con 49 mil 882; Hidalgo del Parral, con 29 mil 203; Delicias, con 17 mil 712; Nuevo Casas Grandes, con 16 mil 661; Guachochi, con 15 mil 656; las Barrancas del Cobre, con 12 mil 959; y Camargo, con 9 mil 676.

La Secretaría de Turismo refrenda su compromiso de fortalecer la actividad turística en el estado mediante estrategias de promoción, diversificación de destinos y mejora de la oferta.