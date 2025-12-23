Emilio Azcárraga vende el 49% del América y el Estadio Azteca.

Reporte Índigo

Ollamani informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que ha vendido por 490 millones de dólares el 49% del grupo al fondo de inversión General Atlantic

por Santiago Nolasco

El Club de Fútbol América, propiedad de Emilio Azcárraga, ha dado un paso que cambia el paradigma del equipo más ganador de la liga mexicana.

De acuerdo con el comunicado, la alianza se estructurará a través de una entidad de nueva creación que será propietaria del Club América, del Estadio Banorte y de los terrenos adyacentes al estadio con el objetivo de acelerar la siguiente etapa de crecimiento e innovación del grupo.

Ollamani conservará el 51% del América

De esta manera, Ollamani conservará una participación de control del 51% y continuará supervisando la dirección y visión estratégica de largo plazo del grupo.

“Ollamani tiene la intención de utilizar los recursos recibidos en relación con la transacción para distribuir valor a sus accionistas, de conformidad con la legislación aplicable y las aprobaciones corporativas requeridas”, se lee en el comunicado.

Este martes la acción de Ollamani, dónde se concentra el equipo de fútbol, cerró en 81.14 pesos por unidad, lo que representó un avance de 0.47% en comparación con el día anterior.

Azcárraga fungirá como Presidente Ejecutivo de Grupo Águilas

La información también señala que Emilio Azcárraga Jean, accionista controlador de Ollamani, fungirá como Presidente Ejecutivo de Grupo Águilas.

Además de lo anterior, General Atlantic y Ollamani se han asociado con Kraft Analytics Group (KAGR), lo que permite aprovechar su plataforma en el mercado junto con su conocimiento en fan experience y consultoría estratégica.

El Club América ha ganado más de 40 títulos nacionales e internacionales, incluidos tres campeonatos de liga consecutivos en los últimos cinco torneos. Y tienen más de 30 millones de aficionados en México y más de 15 millones en los Estados Unidos.

Por su parte, el Estadio Banorte se encuentra actualmente en un programa integral de modernización enfocado en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.