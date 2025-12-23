Avanza Municipio en la recuperación del puente vehicular de Sierra Azul.

-Registra un avance superior al 60%.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con las labores de remediación del puente vehicular ubicado entre la avenida Oriente 1 y la calle Sierra de Pedernales de la colonia Sierra Azul.

Actualmente, las cuadrillas municipales trabajan en la preparación del colado de muros y dentellones, acciones fundamentales para reforzar la estructura de esta importante conexión vial que resultó afectada por las lluvias atípicas registradas en meses anteriores. Estos trabajos permitirán brindar mayor estabilidad y durabilidad al puente.

Pensando en no interrumpir la vida cotidiana de la comunidad, se habilitó una ruta alterna a escasos metros del puente, con el fin de mantener la movilidad en el sector. Por ello, se exhorta a las y los conductores a transitar con precaución y atender los señalamientos preventivos.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de trabajar por la seguridad y bienestar de la ciudadanía, y agradece la paciencia, comprensión y apoyo de las y los vecinos de Sierra Azul durante el desarrollo de estas labores.