Ventanillas únicas de la Secretaría de Desarrollo Humano permanecerán abiertas durante el periodo vacacional.

Únicamente cerrarán el 25 de diciembre del presente año y el 1 de enero de 2026

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común informó que sus ventanillas únicas estarán abiertas durante el periodo vacacional, para recibir cualquier gestión relacionada con alguno de sus programas y esquemas sociales.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, dijo que únicamente cerrarán el 25 de diciembre del presente año y el 1 de enero de 2026.

El horario de servicio es de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, periodo en el cual se orienta a la población sobre cómo acceder a beneficios, como la condonación en el costo de actas de nacimiento y constancias de no antecedentes penales.

Loera detalló que también se cuenta con apoyos de material para el mejoramiento de vivienda, que se otorgan previo estudio socioeconómico.

Las ventanillas únicas se ubican en la Dirección de Cohesión Social, en calle Ejército Mexicano número 2906, colonia Centro (atrás del estacionamiento de Pensiones Civiles del Estado), así como en el sexto piso del edificio Héroes de la Revolución, en avenida Venustiano Carranza 803.

El funcionario destacó que la dependencia atiende de forma constante las necesidades de los sectores más vulnerables, para que todas las personas que lo requieran tengan acceso a los apoyos y programas disponibles.