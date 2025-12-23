Distribuye Estado 92 toneladas de maíz y frijol a habitantes de la Sierra Tarahumara.

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) distribuyó durante noviembre y diciembre 92 toneladas de maíz y frijol, en beneficio de 2 mil 930 familias de municipios de la Sierra Tarahumara.

Estas acciones se desarrollaron en Ocampo, Guachochi, Carichí, Chínipas, Balleza, Guazapares, Madera, Batopilas, Uruachi, Bocoyna, Guerrero y Urique.

De manera adicional, como parte del Programa Integral para la Producción Agropecuaria (PIPA), 520 familias recibieron equipo y herramientas para trabajar en sus huertos y gallineros.

Además se les suministró de insumos para el mejoramiento de suelo, tinacos, mangueras y equipo diverso, en apoyo a sus procesos productivos.

En el marco de la campaña Juntos contra el Frío del DIF Estatal, en Guazapares, Urique y Chínipas se inició la entrega de 900 chamarras.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado atiende de manera integral a las personas de los pueblos originarios, al promover la seguridad alimentaria, la producción local y mejorar sus condiciones de vida.