Maru Campos encabeza brindis navideño con miembros de su Gabinete.

La gobernadora Maru Campos encabezó en Palacio de Gobierno el tradicional brindis navideño con los integrantes de su gabinete, a los cuales deseó una Nochebuena en paz, en compañía de los suyos.

En su mensaje, agradeció por el esfuerzo realizado a cada uno de los funcionarios y los exhortó a redoblar esfuerzos para el siguiente año, por el bien de los chihuahuenses.

Durante el encuentro que se llevó a cabo en el Salón Rojo, la mandataria agradeció a los titulares de las dependencias por acompañar y atender de manera puntual las necesidades de los chihuahuenses.

Maru Campos deseó a cada uno de sus colaboradores pasen una Feliz Navidad y salud para hacer frente a los retos de 2026.