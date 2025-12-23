Diputado se viste de Santa para visitar niños en hospital

Por quinto año consecutivo, el diputado Carlos Olson visitó el Hospital Infantil de Chihuahua para llevar alegría a niñas y niños hospitalizados, entregando juguetes y sonrisas en esta temporada decembrina.

Como cada año, el diputado Olson acudió disfrazado de Santa Claus, recorriendo áreas del hospital y compartiendo un momento especial con las y los pequeños, así como con sus familias y el personal médico, en un ambiente de cercanía y esperanza.

El legislador destacó que esta visita se ha convertido en una tradición personal, con el objetivo de recordar que, incluso en los momentos difíciles, la Navidad también puede traer alegría y acompañamiento.

“Más allá del disfraz, lo importante es estar presentes, acompañar y llevar un mensaje de ánimo a las niñas y niños, y a sus familias, que hoy enfrentan momentos complicados”, expresó.

Carlos Olson reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones solidarias que fortalezcan a las familias y a los niños de Chihuahua.