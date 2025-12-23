Diputado se viste de Santa para visitar niños en hospital

HomeLocalDiputado se viste de Santa para visitar niños en hospital
Michelle MtzcongresodestacadoSanta

Por quinto año consecutivo, el diputado Carlos Olson visitó el Hospital Infantil de Chihuahua para llevar alegría a niñas y niños hospitalizados, entregando juguetes y sonrisas en esta temporada decembrina.

Como cada año, el diputado Olson acudió disfrazado de Santa Claus, recorriendo áreas del hospital y compartiendo un momento especial con las y los pequeños, así como con sus familias y el personal médico, en un ambiente de cercanía y esperanza.

El legislador destacó que esta visita se ha convertido en una tradición personal, con el objetivo de recordar que, incluso en los momentos difíciles, la Navidad también puede traer alegría y acompañamiento.

“Más allá del disfraz, lo importante es estar presentes, acompañar y llevar un mensaje de ánimo a las niñas y niños, y a sus familias, que hoy enfrentan momentos complicados”, expresó.

Carlos Olson reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones solidarias que fortalezcan a las familias y a los niños de Chihuahua.

