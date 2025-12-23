Invitan a visitar la exposición “Silvita” durante la temporada vacacional

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a la ciudadanía y a quienes visitan la Capital durante la temporada vacacional a recorrer la exposición “Silvita”, una muestra fotográfica de la artista Victoria Elizabeth Chávez Mora que se presenta en el Centro de Desarrollo Cultural y permanecerá abierta al público hasta el 1 de marzo de 2026.

“Silvita” es una exposición íntima y profundamente humana que documenta, a través de la fotografía, el proceso de enfermedad y la fragilidad de la memoria en la tercera edad.

La muestra narra la historia de Silvita, una mujer adulta mayor que atravesó la pandemia de 2020 y que un infarto que la llevó al límite entre la vida y la muerte, iniciando posteriormente una nueva etapa acompañada por su hija y su nieta.

Mediante imágenes sensibles, honestas y respetuosas, la exposición invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad, el acompañamiento familiar, el paso del tiempo y la dignidad en los procesos de enfermedad, convirtiendo la cámara en un puente hacia la empatía y el reconocimiento de lo cotidiano y lo profundamente humano.

Durante este periodo vacacional, los museos municipales permanecerán abiertos para recibir a ciudadanos y turistas, contando con horarios especiales.

En el caso del Centro de Desarrollo Cultural, el recinto permanecerá cerrado los días 24, 25, 31 de diciembre, y 1 de enero; abrirá los días 23, 26 y 30 de diciembre de 9:00 a 14:00 horas, y el 2 de enero de 10:00 a 14:00 horas.

El Centro de Desarrollo Cultural se ubica en avenida Independencia número 209, en el Centro de la ciudad.

El Instituto de Cultura reitera la invitación a aprovechar esta temporada para visitar los espacios culturales de la ciudad y conocer exposiciones vigentes en cada uno de ellos.

Para más información sobre esta y otras actividades culturales, se pueden consultar las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y del Gobierno Municipal.