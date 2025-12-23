Refuerza DSPM vigilancia en el distrito Colón para inhibir robos con violencia

Con el objetivo de inhibir la comisión de delitos, principalmente el robo con violencia, y brindar mayor tranquilidad a las familias, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) reforzó los operativos de vigilancia en el distrito Colón, al norte de la ciudad.Estas acciones se realizan de manera coordinada por la Unidad de Investigación Policial de Grupos Especiales y la Subdirección de Despliegue Policial, mediante patrullajes preventivos constantes, recorridos de búsqueda y localización de presuntos responsables, tanto de día como de noche, en atención a la incidencia delictiva.

Los operativos se realizan en locales comerciales, donde los agentes municipales mantienen presencia permanente para disuadir conductas delictivas y fortalecer la seguridad en puntos estratégicos.

Como parte de esta estrategia, elementos de la DSPM también llevan a cabo entrevistas con locatarios y empleados de comercios y tiendas de conveniencia, con la finalidad de mantener una comunicación cercana, conocer sus necesidades en materia de seguridad y exhortarlos a reportar cualquier emergencia o situación sospechosa al número 9-1-1.

Gracias a este tipo de acciones, que ya han derivado en diversas detenciones, el Gobierno Municipal ofrece a la ciudadanía entornos más seguros, así como mantener una presencia policial activa y una disposición permanente para atender de manera oportuna las emergencias.