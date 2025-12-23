Comparte Alcalde Marco Bonilla mensaje navideño

En el marco de las celebraciones navideñas, el alcalde Marco Bonilla compartió un mensaje de buenos deseos para las familias chihuahuenses, acompañado de su esposa Karina Olivas y de sus hijos Marco, Pablo y Mateo.

El edil expresó que la Navidad es un momento propicio para hacer una pausa, fortalecer los lazos familiares y recordar que, aun en los días difíciles, siempre hay razones para seguir adelante unidos.

“Hoy quiero acercarme a ustedes para desearles unas fiestas llenas de paz, alegría y de momentos que se queden en la memoria. Chihuahua es una ciudad hecha de familias trabajadoras, solidarias y comprometidas; su esfuerzo diario es lo que hace que nuestra ciudad siga avanzando”, expresó Marco Bonilla.

El alcalde agradeció a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen todos los días al desarrollo de la ciudad: quienes trabajan desde temprano, cuidan de sus familias, enseñan, emprenden y construyen comunidad.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, destacó que la familia es el principal apoyo de las personas y el espacio donde se encuentra fuerza y acompañamiento. Invitó a las y los chihuahuenses a seguir cuidándose entre todos y a mantener la cercanía que distingue a la comunidad chihuahuense.

Finalmente, Marco Bonilla y Karina Olivas desearon a las familias de Chihuahua una Navidad llena de paz y un Año Nuevo colmado de salud, esperanza, nuevas oportunidades y prosperidad para cada hogar.