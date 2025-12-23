Refuerzan coordinación interinstitucional en investigaciones de homicidio

El comisario Julio César Salas informó que, por instrucción del alcalde Marco Bonilla, la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene una colaboración permanente con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones relacionadas con homicidios, así como en acciones de prevención y reacción operativa.

Durante su intervención en una conferencia de prensa, el jefe policiaco agradeció la invitación del fiscal y reiteró la disposición total del municipio para apoyar en todo lo que sea requerido, destacando que las plataformas tecnológicas con las que cuenta Chihuahua están y seguirán a disposición de la Fiscalía, particularmente en materia de análisis e investigación.Salas detalló que los resultados de los recientes cateos serán integrados de manera formal y numérica a las carpetas de investigación por parte del Ministerio Público.

Asimismo, señaló que desde la noche anterior recibió la instrucción directa del alcalde para sostener reuniones de coordinación con el fiscal, en las que participaron también Francisco Sainz y mandos operativos, obteniendo resultados positivos.En cuanto al trabajo operativo, explicó que cada lunes se encabezan reuniones en la Comandancia Norte, donde se acordó incrementar el número de células BOI.

Actualmente operan cinco células durante el día, y se sumarán dos más antes de que concluya el mes.Estas células estarán integradas por entre 15 y 20 elementos cada una, conformadas por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Finalmente, el comisario subrayó que la estrategia contempla tanto acciones preventivas como de investigación, reforzando la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender de manera integral el tema de seguridad en la ciudad.