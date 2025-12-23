GALERÍA: Entregan Bonilla y Karina cenas navideñas

El alcalde Marco Bonilla, acompañado de la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, realizó la entrega de cenas navideñas a familias de la colonia Crucero, ubicada al sur de la ciudad, como parte de las acciones solidarias emprendidas durante la temporada decembrina.

Además de esta jornada, se distribuyeron un total de 70 cenas navideñas a familias de distintas zonas de la capital, así como diversos apoyos sociales.

Entre ellos destacan la entrega de cinco aparatos ortopédicos sillas de ruedas y andadores, destinados a personas con movilidad reducida, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

De igual manera, se entregaron 80 chamarras para apoyar a la población ante las bajas temperaturas, así como 80 juguetes para niñas y niños, llevando alegría y respaldo a las familias durante estas fechas.

Estos apoyos fueron distribuidos en 22 colonias adicionales de la ciudad, como parte del compromiso del Gobierno Municipal y el DIF de acompañar y apoyar a los sectores más vulnerables durante las festividades de fin de año.