Mario Vázquez pone a disposición amparos vs Ley de Aguas en su página web

El Senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez puso a disposición los formatos para que todos los interesados puedan ampararse contra la nueva Ley de Aguas y así defender el patrimonio de su familia.

Tal como lo había anunciado y ante los riesgos que la nueva Ley de Aguas representa para productores, comunidades y ciudadanos, se pone a disposición de todos los interesados formatos gratuitos para que puedan tramitar su amparo y proteger sus derechos ya sea si son productores y/o pertenecientes a una comunidad indígena o pueblo originario.

Los formatos están disponibles para su descarga en la página: mariovazquez.mx, ahí se encuentran los dos, Formato Amparo Ley de Agua Nacionales y Formato Amparo contra falta de Consulta a las comunidades Indígenas, cada uno cuenta con instrucciones para su llenado y posterior presentación ante el Poder Judicial de la Federación.

Con referencia al Amparo por falta de Consulta a las Comunidades Indígenas, dijo se hace porque esta omisión es una muy grave ya que en los últimos recorridos por la Sierra Tarahumara, le han expresado preocupación ya que a las márgenes de los ríos hay propiedades pequeñas con norias, pozos, sistemas de bombeo, ya sea para abrevar al ganado, pero también para regar pequeñas porciones de tierra donde cosechan sus alimentos y todos ellos no cuentan con documentación, lo que podría constituir un delito.

Informó que el Amparo contra la Ley de Aguas Nacionales, lo pueden hacer personas físicas y morales, titulares de concesiones, asignaciones o derechos de agua, productores agrícolas, ganaderos y propietarios de tierras vinculadas a concesiones y quienes puedan acreditar interés legítimo por la afectación directa a su patrimonio.

Estos dos amparos impugnan el Decreto del 11 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual se expide la Ley General de Aguas y se reforma la Ley de Aguas Nacionales.

Vázquez reiteró que los principales problemas que se dilucidan en la ley son: la prohibición de la transmisión directa de concesiones y asignaciones, sustituye la transmisión por un esquema de reasignación controlada por la autoridad del agua, obliga a emitir nuevos títulos de concesión aunque existen ya derechos previamente adquiridos.

“Es importante recalcar que con esta Ley se está violentando el Artículo 14 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que habla de la no retroactividad de las leyes, afectando la seguridad jurídica y la legalidad”, aseguró el Senador, quien es miembro de la Comisión de Desarrollo Rural en el Senado de la República y cuenta con un amplio historial a lo largo de su carrera en el activismo a favor de lso derechos de los campesinos.

Los amparos pueden presentarse tanto de forma personal como en línea y se tiene hasta el último minuto del día 20 de enero del 2026. Para cualquier duda se puede escribir al mail: amparovsleydeaguas@gmail.com