Despliega Policía Municipal Operativo de Prevención de Homicidio Doloso al sur de la ciudad.

Estás estrategias refuerzan la seguridad de las familias chihuahuenses.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), adscritos a la Unidad de Investigación Policial (UIP), desplegaron el Operativo de Prevención de Homicidio Doloso de intervención inmediata al sur de la ciudad para reforzar la estrategia de prevenir este delito durante el día, mientras que Grupos Especiales intervienen en el turno nocturno.

Lo anterior surge de los recientes acontecimientos violentos registrados en el sector, por lo que de manera coordinada se emplearon acciones en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional.

Como parte del despliegue de vigilancia, se intensificarán filtros de seguridad con inspecciones exhaustivas en puntos estratégicos, así como recorridos permanentes y el monitoreo tecnológico a través de las cámaras la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU).

Con estas acciones el Gobierno Municipal reafirma el compromiso por la seguridad y tranquilidad de las familias chihuahuenses, por lo que no se tolera ningún acto que les represente algún riesgo.